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Переговоры между властями Грузии и оппозицией завершились безрезультатно
19.03.2021 00:52
Переговоры между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией при посредничестве ЕС завершились безрезультатно. Очередной раунд диалога, проходивший в Тбилиси с участием спецпосланника президента Европейского совета Шарля Мишеля – Кристиана Даниельсона, продолжались почти 10 часов. На встрече также присутствовали посол ЕС в Грузии Карл Харцель и посол США Келли Дэгнан.
По итогам переговоров стало ясно, что сторонам не удалось достичь соглашения. Шведский дипломат, выйдя к журналистам, заявил, что утром 19 марта он покинет Грузию и вернутся в Брюссель. Он пообещал, что поставит в известность Шарля Мишеля о ходе дискуссий.
Даниельсон также подчеркнул, что Евросоюз и США очень интенсивно работали, чтобы помочь политическим партиям Грузии достичь соглашения и положить конец нынешнему кризису. По его словам, выход из тупика означал бы для лидеров страны, что они могут сфокусировать свое внимание на решении проблем, связанных с пандемией и ее социально-экономическими последствиями, продолжить путь евроинтеграции и укрепить безопасность в регионе.
Дипломат отметил, что по некоторым вопросам 6-пунктного соглашения, оставленного Шарлем Мишелем во время его визита в Тбилиси в начале марта, был достигнут определенный прогресс. Но были вопросы, по которым не удалось сблизить позиции.
«Ответственность за поиск выхода из политического кризиса лежит на политических лидерах Грузии. Я надеюсь, что сейчас партии серьезно задумаются над этой ситуацией и над тем путем, который нужно пройти», — сказал Даниельсон, подчеркнув, что для этого необходима воля пойти на компромиссы. Это, в свою очередь, позволит сделать процесс медиации более плодотворным.
«Я верю в то, что грузинский народ заслуживает этого», — заключил Кристиан Даниельсон.
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