

Дэниэльсон: Ответственность за разрешение политического кризиса лежит на политических лидерах Грузии

19.03.2021 01:18





Как заявил специальный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон, ЕС и США очень усердно работали, чтобы поддержать, помочь сторонам достичь соглашения и положить конец нынешнему политическому кризису в Грузии.



«Прекращение политического кризиса означало для грузинских лидеров, что они смогут сосредоточиться и обратить внимание на пандемию коронавируса и её социально-экономические последствия, продвинуться вперед по повестке дня ЕС и защитить интересы безопасности Грузии в регионе, это реальные вызовы, стоящие перед страной.



По некоторым участкам плана из шести пунктов, который оставил президент Мишель, был достигнут значительный прогресс, что следует приветствовать, это очень важно для того, чтобы произошло решение связанных с кризисом вопросов. Что касается других вопросов, то здесь прогресс был меньше», — заявил Кристиан Дэниэльсон.



По его словам, сегодня утром он покинет Грузию и вернется в Брюссель.



«Я вернусь в Брюссель и доложу обо всем президенту Мишелю. Ответственность за поиск решения политического кризиса зависит от политических лидеров Грузии. Это важно для страны с точки зрения демократической консолидации и её европейских устремлений», — заявил Кристиан Дэниэльсон.





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