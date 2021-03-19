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Хазарадзе: «Грузинская мечта» сорвала переговоры


19.03.2021   10:45


Это чрезвычайно безответственные, антигосударственные действия, путь к прошлому и болоту, - об этом заявил лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе.

По его же словам, вчерашняя встреча вредит западному курсу страны.

«Это чрезвычайно безответственные, антигосударственные действия, которые вредят стране и ее западному курсу. Это путь к прошлому и болоту. Большего падения, потрясений наша страна не выдержит! Мы остановим это падение», - заявил Хазарадзе.

Для справки, вчера 9-часовя встреча «Грузинской мечты» и оппозиции завершилась без соглашения по основным вопросам.

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