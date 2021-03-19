

Германия, Италия и Франция с сегодняшнего дня возобновят применение вакцины AstraZeneca

19.03.2021 10:47





Власти Германии, Италии и Франции приняли решение возобновить применение вакцины от коронавируса AstraZeneca после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признало препарат безопасным. Об этом сообщает издание Publico, передает Газета.Ru.



«Вакцинация возобновится в пятницу <...> Наша цель не изменилась: вакцинировать как можно больше людей и сделать это как можно быстрее», — заявил премьер-министр Италии Марио Драги.



Также глава французского правительства Жан Кастекс отметил, что Высший орган здравоохранения «актуализирует свои рекомендации по вакцине», кроме того, он добавил, что сам пройдет вакцинацию.



«Наша общая цель — цель всех 16 федеральных земель — чтобы уже завтра в течение дня начать прививать (препаратом. — «Газеты.Ru») AstraZeneca», — уточнил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.



Ранее Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что преимущества вакцины от AstraZeneca перекрывают ее побочные эффекты. В четверг, 18 марта, была подтверждена безопасность данного препарата.



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