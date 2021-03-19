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С сегодняшнего дня в объектах питания разрешена живая музыка
19.03.2021 10:52
С сегодняшнего дня в объектах питания разрешена живая музыка. Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет в рамках смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.
Рестораны, за исключением выходных, возобновили прием гостей в закрытых помещениях в Батуми с 1 марта и по всей Грузии с 8 марта, хотя живая музыка до сих пор была запрещена.
Что касается дальнейшего смягчения ограничений, то с 1 апреля возобновят работу детские развлекательные центры и кинотеатры.
Также Координационный совет принял решение разрешить зрителям присутствовать на футбольном матче между Грузией и Испанией, запланированном на 28 марта, с соблюдением дистанции и всех соответствующих норм эпидемиологической безопасности. На стадион будет допущено 30 процентов зрителей. Также 30 процентов зрителей будут допущены на запланированный дзюдо турнир Большого шлема.
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