

Вольский: На проведенной вчера встрече распределение должностей не обсуждалось

19.03.2021 13:06





Есть ультиматум, что властям нужно «посыпать голову пеплом», признать существование политзаключенных в Грузии, а выборы должны проводиться столько раз, пока не выберут Михеила Саакашвили и он не выпьет чай с трибуны парламента. За этим ультиматумом ничего не стоит, - заявил сегодня журналистам первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По словам Вольского, на проведенной вчера встрече распределение должностей не обсуждалось и у того, что заявил лидер Лейбористской партии Грузии по поводу этому вопросу, нет оснований.



«Можно друг друга обвинять, однако общество не слепо, как некоторые думают. Все видели, что произошло. Люди, присоединившиеся к какой-то акции с флагом ЕС, должны задуматься, какова позиция ЕС. Должны задуматься над тем, каково отношение наших международных партнеров к этому процессу. Если многие из тех людей, что поддерживают оппозицию, глубоко это проанализируют, они передумают участвовать в акциях», - заявил журналистам Вольский.



Для справки, вчера 9-часовя встреча «Грузинской мечты» и оппозиции завершилась без соглашения по основным вопросам.



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