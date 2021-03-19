

Джапаридзе считает неправильным возлагать ответственность на оппозицию за провал переговоров

19.03.2021 13:10





Лидер партии «Гирчи — больше для свободы» Зура Джапаридзе считает неправильным возлагать ответственность на оппозицию за провал переговоров.



По словам политика, во время переговоров не было сделано никаких предложений, ради которых можно было бы пойти на отмену бойкота парламента.



«Переводить стрелки и обвинять оппозицию в срыве переговоров, а также любой намек, что за столом переговоров было предложено что-то, что стоит обменять на бойкот, кроме новых выборов и освобождения политических заключенных, по меньшей мере бессовестно», — сказал Джапаридзе.



По его словам, на переговорах не было речи о пропорциональных выборах с естественным барьером, не было предложено изменений касательно формирования состава избирательной администрации, и не звучали предложения по проведению реформы судебной системы.



«Ухудшение было из-за невозможности выполнения требований «Мечты» (а не оппозиции) . Наконец, ухудшение приняло такую форму, что в случае если последующие требования «Мечты» будут выполнены, текст станет совершенно бессмысленным и комичным», — сказал политик.



По его словам, затем в течение нескольких часов длилась консультация медиатора с президентом Совета Европы.



«Завершать переговоры без компромиссов тот мудрый человек и не собирался. Неважно кто включится в переговоры Шарль Мишель или Мишель Обама. Что скажет СВР (Служба внешней разведки России), только это их интересует, это данность», — сказал Джапаридзе.



Вчера, 18 марта, переговоры «Грузинской мечты» и оппозиции длились более 9 часов, но закончились безрезультатно.



Как сообщил специальный представитель президента Совета Европы Кристиан Даниэльсон, участвующий в переговорах в качестве посредника, он возвращается в Брюссель, где представит доклад о ситуации в Грузии Шарлю Мишелю.



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