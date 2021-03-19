

Вашадзе: Для Запада было обязательным увидеть конкретные шаги со стороны «Грузинской мечты»

19.03.2021 14:07





«Грузинская мечта» уцепилась за слова Жозепа Борреля, что, мол, Запад так думает. Европейская сторона выразила ей доверие и сказала, что не будет усугублять ее положение, что оказалось медвежьей услугой, и «Грузинская мечта» это плохо использовала, - заявил на брифинге лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе.



По его словам, «Грузинской мечте» надерут за это уши.



«Фактически, человек нам сказал: я 8 дней тут, фактически 60 часов не выходил из здания и ради чего – это последнее им сказанное.



Для Запада было обязательным увидеть конкретные шаги со стороны «Грузинской мечты», чтобы потом вернуться к оппозиции и сказать, что вот они предприняли такие шаги, и вы должны принять эти компромиссные версии. До этого не дошло, настолько было все неприемлемо для партнеров. Всех деталей не знаем, однако дело до этого не дошло. О каком компромиссе мы говорим, когда ни о каких вопросах речь не шла, настолько неадекватными были эти предложения, что европейская и американская сторона до нас их не донесли. Дело не дошло дот того, чтобы мы сказали, что к данному компромиссу готовы», - заявил Вашадзе.



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