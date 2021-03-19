|
|
|
Американский дипломат призвал президента США проявить большую активность в отношении Грузии
19.03.2021 14:08
Бывший посол США в России и бывший советник президента Барака Обамы Майкл Макфол считает, что США должны проявить большую активность в медиации политического кризиса Грузии.
«Это не хорошо. Нужна большая вовлеченность президента, государственного секретаря и Джейка Салливана (советник Байдена по национальной безопасности)», — пишет он в Twitter.
Напомним, что 12 марта в Грузию прибыл Кристиан Даниельсон — представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля. На протяжении недели он проводил встречи с политиками. С 17 по 18 марта при его участии, прошли встречи с оппозицией и представителями властей Грузии, однако переговоры завершилась безрезультатно. Даниельсон покинул Грузию.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна