

Американский дипломат призвал президента США проявить большую активность в отношении Грузии

19.03.2021 14:08





Бывший посол США в России и бывший советник президента Барака Обамы Майкл Макфол считает, что США должны проявить большую активность в медиации политического кризиса Грузии.



«Это не хорошо. Нужна большая вовлеченность президента, государственного секретаря и Джейка Салливана (советник Байдена по национальной безопасности)», — пишет он в Twitter.



Напомним, что 12 марта в Грузию прибыл Кристиан Даниельсон — представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля. На протяжении недели он проводил встречи с политиками. С 17 по 18 марта при его участии, прошли встречи с оппозицией и представителями властей Грузии, однако переговоры завершилась безрезультатно. Даниельсон покинул Грузию.



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