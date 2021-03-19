

Турнава: Рост местного экспорта свидетельствует о восстановлении экономики

19.03.2021 15:24





По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, «рекордный рост местного экспорта свидетельствует о том, что экономика начинает восстанавливаться на фоне борьбы с пандемией».



По данным Национального статистического управления Грузии, в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт из Грузии увеличился на 2,9 процента.



Увеличение экспорта в основном связано с ростом одной из составляющих — местного экспорта. С другой стороны, реэкспорт из страны снизился. Доля местного экспорта в общем объеме экспорта в этом месяце составила 75 процентов.



Внутренний экспорт в феврале увеличился на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



С другой стороны, снижение реэкспорта в феврале составило более 32 процентов по сравнению с предыдущим годом и составило около 67,7 миллиона долларов.



По словам Турнава, рост местного экспорта в феврале в основном обусловлен двумя составляющими — сельскохозяйственной продукцией и продукцией горнодобывающей промышленности.



Экспорт за январь-февраль 2021 года без учета реэкспорта и местного экспорта снизился на 35,8 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В феврале 2021 года показатель дефицита торгового баланса улучшился на 93,5 миллиона долларов США, но по-прежнему остается отрицательным [импорт превышает экспорт] и составляет 347,9 миллиона долларов США.



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