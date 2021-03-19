

Лидер "Граждан" рассказал о деталях переговоров

19.03.2021 15:27





«На протяжении всего этого времени, я не помню, мы были там семь, восемь или десять часов, и разговор были вполне конструктивными. К сожалению, результат деструктивный», — заявил лидер «Граждан» и оппозиционный депутат Алеко Элисашвили, комментируя переговоры между властью и оппозицией.



По его словам, они не смогли достичь результата, из-за чего переговоры провалились. Несмотря на это, он надеется, что диалог по-прежнему будет продолжаться с участием ЕС или США.



«Для меня и моей партии это просто шокирующая история, когда на столе переговоров лежит вопрос о судебной реформе, о политического правосудия, так прямо и написано, включая вопрос о прокуратуре, избрании главного прокурора, комплектования Прокурорского совета, вопрос реформы судебной власти, что эти вопросы были отброшены с тем мотивом, что кто-то хочет досрочных выборов и плебисцита. Спрос на досрочные выборы исчерпал себя. С 31 октября прошло почти полгода, он исчерпан, надо смотреть реальности в глаза. Когда на столе лежит исторический вопрос, такой как настоящая реформа судебной системы и прокуратуры, не какие-то ложные волны, а вопрос реальной реформы, и вы отказываетесь от нее только потому, что хотите досрочных выборов или плебисцита, для меня это просто необъяснимо и удивительно. По вопросу политзаключенных было желание выйти за рамки переговоров. Со стороны «Грузинской мечты» было предложено, что если «Грузинская мечта» возьмет на выборах в органы местного самоуправления менее 40% голосов, тогда досрочные выборы будут назначены в 2022 году, но все это стало неприемлемым для оппозиции», — заявил Алеко Элисашвили.



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