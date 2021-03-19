

Теа Цулукиани назначена министром культуры, спорта и молодежи

19.03.2021 16:16





Министром культуры, спорта и молодежи Грузии назначена Тея Цулукиани. Она приступит к исполнению обязанностей с 22 марта. Соответствующий приказ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.



Ранее парламент утвердил пакет из 58 законопроектов о реформе правительства. Министерство образования, науки, культуры и спорта теперь разделено на два ведомства. Министром образования и науки вновь стал Михеил Чхенкели, который руководил ведомством до его разделения.





Тея Цулукиани в течение восьми лет возглавляла министерство юстиции Грузии, а в декабре 2020 года стала депутатом парламента по спискам правящей партии «Грузинская мечта» и руководителем комитета по образованию, науке и культуре. В последние два месяца Цулукиани активно проводила встречи с деятелями культуры. Против её назначения была запущена петиция.



Вопрос об отделении министерства культуры стал обсуждаться еще в январе 2020 года. С такой просьбой к правительству не раз обращались представители сферы культуры и искусства. В открытом письме они отмечали, что объединение ведомств существенно снизило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в сферу культуры, нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы.



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