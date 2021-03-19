

Вакцинация в Грузии будет доступна только в многопрофильных клиниках

19.03.2021 17:18





По словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, процесс вакцинации будет продолжаться. В целях обеспечения максимальной безопасности в программе вакцинации по рекомендации экспертов министерства и Центр по контролю заболеваний приняли решение, что процесс вакцинации в случае Astrazeneca, как это готовилось в случае с вакциной Pfizer, будет продолжаться на уровне многопрофильные больницы.



«Вчерашний случай показал, что, несмотря на то, что все вмешательства были выполнены точно, и ни одна минута не была потеряна на транспортировку, потому что там было реанимационное отделение, но, учитывая риски, анафилактическая реакция теоретически возможна и связана с процессом вакцинации, продолжать этот процесс в многопрофильных клиниках все таки безопаснее. Таким образом, вся броня, которая была у наших коллег в амбулаторных учреждениях, сегодня заменена, и она будет распространена в многопрофильных клиниках», — заявила Габуния.



У 27-летней медсестры в клинике Ахалцихе вчера зафиксировалась предположительная побочная реакция — анафилактический шок после вакцинации Astrazeneca. Медсестра была доставлена вчера в Первую университетскую клинику Тбилиси. Сегодня она скончалась.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





