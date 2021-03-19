

Грузия поднялась на 73-е место в рейтинге счастливых стран мира

19.03.2021 17:22





Грузия поднялась на 73-е место в обновленной версии подготовленного по заказу ООН рейтинга 149 стран мира, ранжированных по уровню счастья их жителей. По сравнению с предыдущим годом Грузия продвинулась на 44 позиции (была 117-й).



В новой версии рейтинга World Happiness Report Грузия оказалась между Доминиканой и Филлипинами. Среди стран бывшего СССР Грузия по-прежнему остается в аутсайдерах. Эстония занимает 28 место, Литва – 29-е, Киргизия – 33-е, Латвия – 34-е, Казахстан – 36-е, Молдова – 49-е, Россия – 60-е, Таджикистан – 62-е, Украина – 69-е.



Самой счастливой страной мира составители в четвертый раз подряд признали Финляндию. В топ-10 рейтинга также вошли Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.



Последнее место в рейтинге World Happiness Report занимает Зимбабве. Наименее счастливыми странами также названы Танзания, Иордания, Индия, Камбоджа и Бенин.



Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.



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