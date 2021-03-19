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Лукашенко выбрал себе «спарринг-партнеров» к выборам
19.03.2021 18:07
Лента.ру
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для новых президентских выборов есть кандидаты. Об этом сообщает Tut.by в своем Telegram-канале.
Среди достойных преемников он назвал губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника в регионе Юрия Караева.
«Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор», — сказал Лукашенко.
Ранее 19 марта бывший кандидат в президенты Беларуси Тихановская выразила надежду на проведение новых президентских выборы в стране в 2021 году. До этого она запустила голосование о переговорах с властью при посредничестве ООН и ОБСЕ.
Затрагивая тему преемников, Лукашенко неоднократно заявлял, что его сыновья президентами не будут.
Владимир Караник с 2011 года занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера. В июне 2019 года он возглавил Министерство здравоохранения Беларуси. В августе 2020 года был назначен губернатором Гродненской области.
Юрий Караев — уроженец Северной Осетии, окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище, после чего был распределен в Беларусь. С 2012 по 2019 годы он занимал должность заместителя министра внутренних дел и командующего Внутренними войскам Беларуси, после чего возглавил ведомство. В июне 2020 года Лукашенко назначил Караева своим советником по Гродненской области.
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