

Грузинская оппозиция объявила о новой волне протестов

19.03.2021 19:56





Оппозиция возобновляет протестные акции после провала переговоров с правящей партией «Грузинская мечта». Об этом сегодня заявил один из лидеров партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили по итогам консультаций лидеров оппозиции.



По словам Удумашвили, 20 марта в 12:00 у парламента Грузии в Тбилиси оппозиционные партии проведут митинг, на котором представят свой план действий. Он пояснил, что завтрашний день станет началом «новой протестной волны» в стране.



«Грузинская мечта» открыто заявила, что она закрывает двери для европейских партнеров и в целом для Запада. Оппозиция со своей стороны была абсолютно конструктивна… Мы практически отказались от каких-либо уличных протестов до тех пор, пока не закончатся переговоры, поскольку мы полагали, что в «Грузинской мечте» победит здравый смысл.



С завтрашнего дня мы переходим на совершенно другой режим действий и на совершенно другую волну. Наш план, что мы планируем в течение ближайшего периода и как в стране продолжатся политические процессы, об этом мы объявим завтра на Руставели в 12 часов», — заявил Удумашвили.



При посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля, дипломата Кристиана Даниэльсона с 12 марта члены правящей «Грузинской мечты» и оппозиции продолжали консультации для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Переговоры длились неделю. Последний раунд 18 марта продолжался более девяти часов, уже после полуночи было объявлено, что стороны не сумели достичь соглашения.



Участники встречи не раскрывают деталей переговоров с Даниэльсоном. Известно лишь то, что обсуждался рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии Шарля Мишеля. Среди прочего в повестке значились реформа избирательной и судебной систем.



Камнем преткновения оказались два вопроса – назначение досрочных выборов, а также освобождение председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, которых оппоненты властей считают политическими заключенными.



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