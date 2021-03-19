

Замминистра: До сих пор в мире не зафиксировано случаев анафилаксии из-за вакцины AstraZeneca

19.03.2021 20:58





До сих пор в мире не было зафиксировано случаев смерти от анафилактического шока после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, первый такой факт произошел в Грузии. Об этом замглавы Минздрава Тамар Габуния заявила сегодня на брифинге.



«По имеющейся у нас информации, в последнее время после применения препарата AstraZeneca в мире происходили осложнения типа тромбоэмболии. (…) Что касается смерти в результате анафилактического шока после AstraZeneca, то такой момент нигде не подтверждается», — сказала Габуния.



Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. По последним данным Минздрава, дозу вакцины получили 3 642 человека, а еще около 5,5 тысячи записались на прививку.



18 марта в стране было зафиксировано первое тяжелое осложнение при вакцинации. После введения препарата компании AstraZeneca, у 27-летней медсестры из города Ахалцихе на юге страны, предположительно, развился анафилактический шок. Сегодня утром она скончалась в реанимации Первой университетской клиники ТГМУ в столице Грузии. У пациентки остановилось сердце, реанимировать ее врачам не удалось.



Агентство по регулированию Минздрава Грузии начало расследование инцидента. Кроме того, в связи с произошедшим в МВД Грузии начали следствие по статье «причинение смерти по неосторожности».

Накануне в Минздраве обсудили возможность приостановки использования вакцины AstraZeneca. Было решено, что применение это препарата продолжится, однако масштабы будут сокращены. Вакцинация продолжится только в многопрофильных больницах, в поликлиниках делать прививки больше не будут.

Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) завершило расследование, начатое на фоне сообщений о появлении тромбов у привившихся препаратом AstraZeneca. В заключительном отчете говорилось, что данная вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски.



Согласно информации на сайте AstraZeneca, по итогам вакцинации 17 миллионов человек в Европейском Союзе и Великобритании было зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии. О фактах анафилактического шока в отчетах не говорится.





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