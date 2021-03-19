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«Гирчи» начнет индивидуальные переговоры с «Грузинской мечтой»
19.03.2021 21:53
Член «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили заявил, что их партия начнет индивидуальные переговоры с «Грузинской мечтой».
Как пояснил Мегрелишвили, у него нет надежды на разрешение проблемы при участии фасилитаторов, поэтому, по его словам, они должны сами попытаться найти выход из кризиса.
«У нас уже меньше надежды на то, что фасилитаторы решат нашу проблему. Мы должны попытаться придумать выход, протестировать. Мы начнем переговоры, кто захочет, мы открыты, чтобы пообщаться со всеми. Мы договорились с «Грузинской мечтой», что встретимся и поговорим с ними напрямую», - заявил Вахтанг Мегрелишвили.
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