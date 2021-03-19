

Гарибашвили: Смерть молодой медсестры - огромная трагедия

19.03.2021 21:55





«Выражаю глубочайшие соболезнования и скорбь в связи со смертью молодой медсестры Меги Бакрадзе», — написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в социальный сети «Фейсбук».



По словам главы правительства, это огромная трагедия, которую пережили все и приняли близко к сердцу, большой удар, для всей Грузии.



«Это величайшая трагедия, которую пережили все, величайший удар для всей Грузии. Наши врачи потеряли молодого коллегу, которая всем своим существом стояла на страже здоровья наших граждан и боролась с пандемией.



Искренне сочувствую и выражаю соболезнования её семье и близким, выражаю соболезнования всему медицинскому сообществу», — написал Ираклий Гарибашвили в социальной сети.



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