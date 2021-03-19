

ISFED ответил на обвинение Ираклия Кобахидзе в фальсификации PVT

19.03.2021 23:24

Civil Georgia



Неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) ответила на «безосновательное» обвинение со стороны председателя правящей Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе в фальсификации параллельного подсчета голосов (PVT) во время парламентских выборов 2020 года, назвав его действия попыткой дискредитации гражданского общества.



По заявлению организации, председатель правящей партии использует техническую ошибку, допущенную при параллельном подсчете голосов, как политический инструмент. ISFED призывает Грузинскую мечту «прекратить нападения на организацию и направить усилия на разрядку политического кризиса в стране».



Это заявление организации были опубликовано после того, как Кобахидзе несколько раз заявил в ходе недавнего диалога при посредничестве ЕС, что результаты PVT «Справедливых выборов» были «сфальсифицированы оппозицией».



ISFED 11 декабря 2020 года опубликовал уточненные результаты параллельного подсчета голосов в пропорциональной части октябрьских парламентских выборов, согласно которым, показатель Грузинской мечты увеличился с 45,8% до 47,6% по сравнению с первоначальными данными после того, как внутренний аудит установил, что наряду с голосами, полученными избирательными субъектами, были подсчитаны также и недействительные бюллетени, что «незначительно» изменило проценты, полученные избирательными субъектами. Впервые Кобахидзе обвинил оппозицию в подтасовке результатов параллельного подсчета «Справедливых выборов» 9 декабря.



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