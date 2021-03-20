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Во Франции и Польше ужесточили антикоронавирусные ограничения
20.03.2021 12:41
Во Франции и Польше ужесточили антикоронавирусные ограничения. По данным BBC, во Франции ужесточение мер коснется 16 миллионов человек. Согласно новым ограничениям, закроется большинство бизнесов, за исключением салонов красоты и школ, гражданам разрешено заниматься спортом на свежем воздухе.
С момента распространения пандемии во Франции зарегистрировано более 4 миллионов случаев заражения коронавирусом, от которого умерли более 92 000 человек.
Что касается Польши, то в ближайшие три недели в стране будут закрыты магазины, гостиницы, культурные и спортивные объекты.
В Польше ежедневно подтверждается более 20 тысяч случаев инфицирования, что является самым высоким показателем с ноября.
С начала пандемии в Польше зарегистрировано более 2 миллионов случаев Covid-19, в результате чего погибло более 48 000 человек.
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