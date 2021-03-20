

Екатерина Тикарадзе готова привиться вакциной AstraZeneca

20.03.2021 13:07





Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе намерена публично привиться вакциной AstraZeneca.



«У нас была стратегия, привиться разными вакцинами. Существует ряд мифов о китайской вакцине, и было решено, что я сделаю прививку этой вакциной.



Однако сегодня идет процесс уточнения кампании, поскольку то, что было запланировано, сегодня может быть недостаточно, чтобы убедить общественность в надежности вакцины. Мы проинформируем общественность в понедельник о принятых решениях», — заявила Екатерина Тикарадзе в эфире телекомпании «Рустави 2».



На вопрос журналиста о готовности привиться вакциной AstraZeneca, Тикарадзе ответила: «Да, включая вакцину AstraZeneca».



Ранее она заявляла, что "готова привиться, если это будет нужно" при этом утверждая, что желает уступить вакцину медикам, которые в этом больше нуждаются.





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