Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Оппозиция с сегодняшнего дня переходит на чрезвычайный режим работы


20.03.2021   13:12


С сегодняшнего дня оппозиция перейдет на чрезвычайный режим работы, — заявил в своем выступлении перед парламентом Грузии член «Национального движения» Заал Удумашвили.

Заал Удумашвили рассказал о планах грузинской оппозиции.

По его словам, 15 мая оппозиция соберется на акцию на проспекте Руставели, а до того митинги будут проведены как в Тбилиси, так и в регионах. Как отметил Удумашвили, оппозиция переходит на непрерывный режим протестов.

«С сегодняшнего дня оппозиция переходит на чрезвычайный режим работы, что означает, что мы поедем в каждый город, каждую деревню, придем в каждую семью и убедим население в том, что эта борьба действительно имеет смысл, потому что правда за нами. В этот период состоятся митинги как в Тбилиси, так и в регионах. Но в завершение мы соберемся 15 мая здесь, на проспекте Руставели. Оппозиция переходит к непрерывному режиму протеста. Это будет жесткий, непрерывный протест, который в конечном итоге приведет к победе и положительным изменениям в стране», — сказал Заал Удумашвили.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна