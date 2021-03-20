|
|
|
Оппозиция с сегодняшнего дня переходит на чрезвычайный режим работы
20.03.2021 13:12
С сегодняшнего дня оппозиция перейдет на чрезвычайный режим работы, — заявил в своем выступлении перед парламентом Грузии член «Национального движения» Заал Удумашвили.
Заал Удумашвили рассказал о планах грузинской оппозиции.
По его словам, 15 мая оппозиция соберется на акцию на проспекте Руставели, а до того митинги будут проведены как в Тбилиси, так и в регионах. Как отметил Удумашвили, оппозиция переходит на непрерывный режим протестов.
«С сегодняшнего дня оппозиция переходит на чрезвычайный режим работы, что означает, что мы поедем в каждый город, каждую деревню, придем в каждую семью и убедим население в том, что эта борьба действительно имеет смысл, потому что правда за нами. В этот период состоятся митинги как в Тбилиси, так и в регионах. Но в завершение мы соберемся 15 мая здесь, на проспекте Руставели. Оппозиция переходит к непрерывному режиму протеста. Это будет жесткий, непрерывный протест, который в конечном итоге приведет к победе и положительным изменениям в стране», — сказал Заал Удумашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна