

Бокерия: Национальная задача - достичь назначения досрочных выборов

20.03.2021 15:22





Национальная задача - сначала достичь того, чтобы были назначены досрочные выборы, были освобождены политзаключенные, а затем, в результате нормальных досрочных выборов, мирным путем удалить от власти опасную для будущего нашей страны силу, а потом начать выход из этого кризиса, - об этом заявил журналистам у парламента один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия.



По словам Бокерия, «Европейская Грузия» присоединяется к акции, запланированной оппозицией 15 мая, «но до тех пор не менее важны для «Европейской Грузии» и для всех политических сил встречи и акции в регионах».



«До тех пор может быть множество спонтанных акций, в том числе, не исключены и в Тбилиси, но итоговая акция состоится 15 мая в Тбилиси. Это очень важно. Вы видите ситуацию, когда, к сожалению для нашей страны, на данном этапе режим Иванишвили пока не подчиняется давлению собственного общества, а также свободного мира, власть узурпирована им украденными выборами, политическими репрессиями, политическими заключенными и эрозией стратегического курса Грузии к свободному миру, которая не сможет идти в этом направлении в условиях режима Иванишвили, потому что для него главное сохранение власти любой ценой. Эта цена очень тяжела для всех граждан Грузии, поэтому наша национальная задача - сначала достичь того, чтобы были назначены досрочные выборы, были освобождены политзаключенные, а затем, в результате нормальных досрочных выборов, мирным путем удалить от власти опасную для будущего нашей страны силу, и потом начать выход из этого кризиса. «Европейская Грузия» будет активным участником этого процесса на всех этапах, как была и до сих пор, естественно, мы приглашаем на все акции тех граждан, которые понимают, что сейчас важно проведение мирного протеста, и призываем их принять участие во всех этих мирных акциях. И в завершение также принять участие в акции, запланированной на 15 мая в Тбилиси», - заявил Бокерия.



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