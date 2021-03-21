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Президент Грузии: Праздник Новруз – это пример многообразия культуры и традиций нашей страны
21.03.2021 11:26
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет граждан-азербайджанцев с праздником Новруз Байрам.
Как отмечает президент, праздник Новруз – это пример многообразия культуры и традиций нашей страны.
«Сегодня отмечается праздник прихода весны, Новруз, который означает пробуждение природы, наполнение новой энергией и является символом нового начала, надежды на лучшее будущее.
Праздник Новруз в Грузии – это пример многообразия культуры и традиций нашей страны.
Из-за пандемии, к сожалению, мы и в этом году не можем вместе отметить этот старейший праздник. Я верю, что совместными усилиями пандемия будет побеждена, и в будущем традиционное отмечание красивого праздника всегда украсит весну Грузии.
Поздравляю этнически азербайджанских граждан Грузии, всех наших граждан, которые празднуют Новруз Байрам. Всех, кто в Грузии и за её пределами отмечает Новруз. Поздравляю с праздником наступления весны, нового дня! Желаю мира, здоровья и счастливого будущего!» - говорится в заявлении.
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