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Президент Грузии: Праздник Новруз – это пример многообразия культуры и традиций нашей страны


21.03.2021   11:26


Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет граждан-азербайджанцев с праздником Новруз Байрам.

Как отмечает президент, праздник Новруз – это пример многообразия культуры и традиций нашей страны.

«Сегодня отмечается праздник прихода весны, Новруз, который означает пробуждение природы, наполнение новой энергией и является символом нового начала, надежды на лучшее будущее.

Праздник Новруз в Грузии – это пример многообразия культуры и традиций нашей страны.

Из-за пандемии, к сожалению, мы и в этом году не можем вместе отметить этот старейший праздник. Я верю, что совместными усилиями пандемия будет побеждена, и в будущем традиционное отмечание красивого праздника всегда украсит весну Грузии.

Поздравляю этнически азербайджанских граждан Грузии, всех наших граждан, которые празднуют Новруз Байрам. Всех, кто в Грузии и за её пределами отмечает Новруз. Поздравляю с праздником наступления весны, нового дня! Желаю мира, здоровья и счастливого будущего!» - говорится в заявлении.

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