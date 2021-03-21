|
|
|
Начался прием заявлений для участия в госпрограмме по реинтеграции вернувшихся мигрантов
21.03.2021 11:46
Агентство по делам беженцев, экомигрантов и средств к существованию Грузии начало прием заявлений в рамках государственной программы по оказанию помощи в реинтеграции вернувшимся мигрантам.
По заявлению ведомства, цель программы — поддержать процесс реинтеграции граждан Грузии, возвращающихся из эмиграции.
По информации агентства, в рамках программы будут профинансированы в общей сложности до 200 вернувшихся мигрантов в целях создания источника дохода, трудоустройства и самозанятости. Подача заявок продлится по 4 апреля включительно.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна