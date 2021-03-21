

Начался прием заявлений для участия в госпрограмме по реинтеграции вернувшихся мигрантов

21.03.2021 11:46





Агентство по делам беженцев, экомигрантов и средств к существованию Грузии начало прием заявлений в рамках государственной программы по оказанию помощи в реинтеграции вернувшимся мигрантам.



По заявлению ведомства, цель программы — поддержать процесс реинтеграции граждан Грузии, возвращающихся из эмиграции.



По информации агентства, в рамках программы будут профинансированы в общей сложности до 200 вернувшихся мигрантов в целях создания источника дохода, трудоустройства и самозанятости. Подача заявок продлится по 4 апреля включительно.





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