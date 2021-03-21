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Посол Грузии в ЕС подала в отставку
21.03.2021 12:15
Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург и глава миссии Грузии при Европейском Союзе Наталья Сабанадзе подала в отставку. Об этом Сабанадзе сообщила в соцсети.
«Всего через несколько месяцев исполнится восемь лет, как я представляю Грузию в Брюсселе и возглавляю нашу миссию в Европейском Союзе. Для меня это была большая честь и ответственность. Это была миссия, полная как успехов, так и вызовов — профессиональных или моральных. Сегодня пришло время перевернуть эту страницу. Я приняла решение написать заявление об отставке, которое министр удовлетворил.
Европейское будущее Грузии — это цель, за которую я буду бороться всегда. Я верю в эту цель. Я верю не потому, что членство в ЕС — это панацея, а потому, что это единственный способ сохранить нашу свободу и достоинство», — написала Сабанадзе.
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