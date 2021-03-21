

Самадашвили: Мы готовы продолжать консультации, если медиаторы выразят готовность к продолжению процесса

21.03.2021 14:55





Мы готовы продолжать консультации, если медиаторы выразят готовность к тому, чтобы процесс продолжался, - об этом заявила «IPN» одна из лидеров «Национального движения» Саломе Самадашвили.



По ее словам, вопрос Грузии будет обсуждаться на министериале ЕС, а также не исключено, что на заседании Европейского совета заслушают доклад Шарля Мишеля, после чего они сделают свою оценку, продолжать или нет медиацию.



«Мы, разумеется, с нашей стороны готовы продолжать консультации, если медиаторы выразят готовность к тому, чтобы процесс продолжался … Несмотря на то, что у нас очень твердая позиция, и нам известно, что власти так просто не пойдут на уступки, в случае предложения наших европейских коллег, мы продолжим с ними работу», - заявила Самадашвили.



Вместе с тем, Самадашвили ожидает, что международное давление на власти продолжится.



По ее же словам, правильным подходом будет, если властям рекомендуют предпринять конкретные шаги, способствующие процессу медиации. Под таким шагом Самадашвили подразумевает решение вопроса политзаключенных.



«Власти должны предпринять конкретные шаги, которые породят ощущение, что они хотят соглашения, поскольку эти рычаги в руках властей, к примеру, в связи с темой политзаключенных. Это создало бы настрой, что они реально желают того, чтобы это соглашение состоялось, и соответствующим образом пересмотрели собственные позиции, так как, без пересмотра ими собственных позиций, очевидно, что никакой процесс медиации к результатам не приведет», - заявила Самадашвили.



Для справки, переговоры властей и оппозиции, проходившие при медиации личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльсона, завершилась без конкретных результатов.



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