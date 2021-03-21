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МИД Грузии поблагодарил Наталью Сабанадзе за проделанную работу
21.03.2021 16:49
Министерство иностранных дел Грузии благодарит Наталью Сабанадзе за работу, проделанную на посту главы миссии Грузии при Европейском Союзе.
«По согласованию с руководством ведомства, посол планировала покинуть пост после заседания Совета ассоциации, которое состоялось 16 марта.
Как вы знаете, это была очень важная встреча с Европейским союзом, которая после пандемии 2019 года прошла впервые и была очень успешной по своим результатам. Желаем успехов госпоже Нате в ее дальнейших начинаниях! »- заявили в МИД Грузии.
Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург и глава миссии Грузии при Европейском Союзе Наталья Сабанадзе подала в отставку. Об этом Сабанадзе сообщила в соцсети.
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