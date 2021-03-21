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Саммит ЕС пройдет в виртуальном формате 25-26 марта


21.03.2021   18:26


Саммит глав государств и правительств Европейского союза, назначенный на 25-26 марта, из-за растущих показателей инфицирования коронавирусом состоится в режиме видеоконференции, передает Deutsche Welle.

Это первая с середины 2020 года встреча ЕС в верхах, которую придется проводить подобным образом.

Ранее саммит Евросоюза планировалось провести в очном формате в Брюсселе.

В его повестке дня значатся борьба с пандемией и ускорение кампании вакцинации. Кроме того, участники встречи намерены обсудить будущие отношения с Россией и Турцией.

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