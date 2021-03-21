

Минюст назвал дезинформацией сюжет о тайных переговорах с «Райффайзенбанком» и хищении $10 млн

21.03.2021 18:43





В Минюсте Грузии прокомментировали сюжет оппозиционного телеканала «Мтавари», назвав дезинформацией сведения о тайных переговорах с «Райффайзенбанком» и хищении 10 миллионов долларов во время заключительного этапа судебной тяжбы с дочкой австрийской банковской группы.



Как утверждает «Мтавари», из 25 миллионов долларов, которые Грузия должна была выплатить банку по итогам арбитража, «Райффайзенбанк» получил только 15 миллионов долларов. Авторы сюжета говорят о признаках коррупции. В причастности к хищению 10 миллионов долларов они подозревают Тею Цулукиани и Ираклия Гарибашвили, которые на момент осуществления транзакции занимали должности главы Минюста и премьера Грузии.



«Завершение арбитражного спора с «Райффайзенбанком» было успешным для грузинской стороны и позволило сэкономить не менее 180 миллионов долларов из госбюджета. Все другие интерпретации этого дела являются дезинформацией и попыткой ввести общественность в заблуждение», — говорится в заявлении министерства юстиции Грузии.



В ведомстве также приводят официальные данные по поводу трех этапов выплаты долга, произведенных в течение двух лет.



«Фактически арбитражный спор «Райффайзенбанка» с Грузией закончился соглашением. По условиям сделки банк получил 25 миллионов долларов несколькими траншами… Постановление правительства Грузии, которое является публичным, гласит, что банк должен был получить долг несколькими траншами, что и было выполнено. Первым траншем 5 миллионов долларов были переведено в декабре 2015 года. Второй транш – 10 миллионов долларов – в феврале 2016 года, третий транш – 10 миллионов долларов – 20 января 2017 года. Оплата была завершена в 2017 году», — говорится в заявлении.



21 августа 1998 года государственная компания «Сакэнерго» подписала договор купли-продажи газа и топлива с компанией Anglo Oil International Ltd. Со своей стороны, 5 октября 1998 года Anglo Oil подписала с «Райффайзенбанком» кредитное соглашение на финансирование экспорта газа и электроэнергии на общую сумму более 18,8 миллионов долларов. 16 декабря 1998 года было подписано соглашение о гарантии исполнения, согласно которому Грузия обязалась выплатить долг, взятый у банка компанией-инвестором по кредитному соглашению от 5 октября 1998 года. По тому же соглашению о гарантии Anglo Oil уступила свое право требовать возмещения убытков банку. По состоянию на 31 декабря 1999 года долг составлял 46,2 миллиона долларов, что было официально признано правительством Грузии в то время.



31 августа 2005 года Банк подал иск в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты против Министерства топлива и энергетики Грузии, грузинской государственной компании «Сакэнерго» и государства. Банк потребовал от грузинской стороны погашения долга и начисленных по нему процентов.



3 марта 2006 года по запросу банка арбитражное разбирательство было приостановлено, и стороны в течение нескольких лет пытались решить вопрос путем переговоров, однако в 2012 году процесс закончился безрезультатно.



На момент возобновления переговоров банк оценил свою претензию в арбитраже в 210 миллионов долларов, однако к концу переговорных процедур эта сумма увеличилась.



5 июня 2015 года по запросу банка приостановленный арбитражный спор между сторонами был возобновлен, и грузинская сторона параллельно с переговорами подключилась к арбитражному процессу. После нескольких длительных раундов грузинское государство пришло к соглашению с истцом, были достигнуты условия сделки.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





