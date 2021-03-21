Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вашадзе: Политический кризис и однопартийная фасадная демократия напрямую отражаются на наших отношениях с Европой и Америкой


21.03.2021   20:53


Политический кризис и однопартийная фасадная демократия напрямую отражаются на наших отношениях с Европой и Америкой, - об этом лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе заявил в связи с тем, что Наталья Сабанадзе покинула должность главы миссии Грузии в ЕС.

По его словам, власти должны понимать, что посредством однопартийной автократии они не смогут стать частью европейского содружества, а скорее это открытый выбор в направлении другого мира.

«Должность покинула руководитель миссии Грузии в ЕС, и мы прямо можем сказать, что политический кризис и однопартийная фасадная демократия напрямую отражаются на наших отношениях с Европой и Америкой.

Власти должны понимать, что посредством однопартийной автократии они не смогут стать частью европейского содружества, а скорее это открытый выбор в направлении другого мира, уйти от которого мы пытаемся уже десятилетия.

Грузия не может долгосрочно продолжать кризис, поскольку каждый день, потерянный во время кризиса еще более отдаляет европейский и евроатлантический выбор нашей страны», - заявил Георгий Вашадзе.

Для справки, посол Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург Натали Сабанадзе покинула должность главы миссии Грузии в ЕС.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна