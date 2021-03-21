

Вашадзе: Политический кризис и однопартийная фасадная демократия напрямую отражаются на наших отношениях с Европой и Америкой

21.03.2021 20:53





Политический кризис и однопартийная фасадная демократия напрямую отражаются на наших отношениях с Европой и Америкой, - об этом лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе заявил в связи с тем, что Наталья Сабанадзе покинула должность главы миссии Грузии в ЕС.



По его словам, власти должны понимать, что посредством однопартийной автократии они не смогут стать частью европейского содружества, а скорее это открытый выбор в направлении другого мира.



«Должность покинула руководитель миссии Грузии в ЕС, и мы прямо можем сказать, что политический кризис и однопартийная фасадная демократия напрямую отражаются на наших отношениях с Европой и Америкой.



Власти должны понимать, что посредством однопартийной автократии они не смогут стать частью европейского содружества, а скорее это открытый выбор в направлении другого мира, уйти от которого мы пытаемся уже десятилетия.



Грузия не может долгосрочно продолжать кризис, поскольку каждый день, потерянный во время кризиса еще более отдаляет европейский и евроатлантический выбор нашей страны», - заявил Георгий Вашадзе.



Для справки, посол Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург Натали Сабанадзе покинула должность главы миссии Грузии в ЕС.



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