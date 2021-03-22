

Еврокомиссар: Евросоюзу не нужна российская вакцина «Sputnik V»

22.03.2021 10:23





Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Sputnik V». С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала TF1 еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает ТАСС.



«С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа - континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, - мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен "Sputnik V ". <...> Что касается "Sputnik V ", у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам», - утверждал политик. По его словам, надо массово производить и распределять уже одобренные вакцины.



Бретон добавил, что добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в Европе, возможно, получится к 14 июля.



Напомним, Европейское агентство лекарственных средств запустило процедуру экспертизы вакцины Sputnik V в начале марта.



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