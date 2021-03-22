

Урсула фон дер Ляйен: ЕС не готов распределять вакцины от коронавируса в развивающихся странах

22.03.2021 10:33





Евросоюз не готов распределять вакцины от COVID-19 в развивающихся странах, — об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Информацию распространяет «Deutsche Welle».



По словам главы исполнительного органа ЕС, вакцины не будут выноситься за пределы блока, пока на территории ЕС не улучшится производство.



Фон дер Ляйен подчеркнул, что Евросоюз поддержит инициативу Всемирной организации здравоохранения «Ковакс», которая облегчит доступность вакцин для развивающихся стран.



По словам президента Еврокомиссии, производители ЕС поставили 41 миллион доз вакцины в 33 страны, что сделало ЕС одним из крупнейших экспортеров в мире.





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