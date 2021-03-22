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Немецкие специалисты изучат причины активизации оползневых процессов на окрайне Тбилиси
22.03.2021 10:52
Сегодня для изучения причин активизации оползневых процессов на склоне у дороги, соединяющей районы Нуцубидзе и Вашлиджвари, в Тбилиси прибудут немецкие геоинженеры.
Как сообщают в мэрии столицы, эксперты подключатся к работе, предположительно, с завтрашнего дня.
Для справки, несколько дней назад в социальной сети распространились фотографии, на которых видно, что на склоне у дороги, соединяющей Нуцубидзе и Вашлиджвари, активизировался оползневый процесс.
По информации мэрии Тбилиси, в целях безопасности населения с 16 марта автомобильное движение на данной территории ограничено в обе стороны.
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