

«Стратегия Агмашенебели» исключает прямой разговор с «Грузинской мечтой»

22.03.2021 12:28





Необходимость переговоров по-прежнему стоит на повестке дня. У нас, «Стратегии Агмашенебели», есть коммуникация с другими партиями-партнерами, в принципе, мы у нас есть соглашение, что если медиация будет продолжаться, и мы надеемся, что медиация ЕС будет продолжаться, мы обязательно подключимся к процессу переговоров», — об этом заявил член «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.



По его словам, для выхода из политического кризиса необходимо достичь договоренности.



«Кроме соглашения, другого выхода из кризиса нет. «Стратегия Агмашенебели» рассматривает переговоры с другими оппозиционными партиями только в рамках медиации. «Стратегия Агмашенебели» однозначно исключает прямые переговоры только с «Грузинской мечтой», — заявил Серго Чихладзе.



Что касается планов действий, то, по словам Чихладзе, на 15 мая анонсирован большой митинг. По его словам, следующим шагом будет тесное отношение с избирателями.



«Наши избиратели должны узнать, что когда мы придем к власти, когда к власти придет коалиционное правительство, после мирного роспуска «Грузинской мечты», что мы предлагаем, каковы наши планы и как мы будем координировать свои действия друг с другом», — заявил Серго Чихладзе.



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