

Рикард Йозвяк: Даниэльсон может вернуться в Грузию на переговоры

22.03.2021 12:33





Спецпредставитель президента Европейского Совета вскоре вернется в Грузию и продолжит медиацию на переговорах между «Грузинской мечтой» и оппозицией. Об этом сообщил Рикард Йозвяк — корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе.



«Думаю, что Кристиан Даниэльсон скоро вернется в Грузию и переговоры продолжатся», заявил Йозвяк в интервью телекомпании «Мтавари».



Политический обозреватель отметил, что переговоры — это сложный процесс, и за следующие несколько недель достичь результата не удастся.



«Жозеп Боррель и министры иностранных дел Евросоюза детально обсудят, как проходили переговоры между правительством и оппозицией в Грузии. Думаю, что они обсудят и то, как должен быть достигнут прогресс, они поддержат медиацию Шарля Мишеля и Кристиана Даниэльсона. Они еще раз выразят поддержку Грузии, так как стране необходимо соглашение, это очень важно», скзаал Йозвяк.



По его словам, дипломаты сожалеют из-за того, что сегодня происходит в Грузии, и что дипломаты считают, что Шарль Мишель опоздал с подключением.



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