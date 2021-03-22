

Гахария обещал вернуться

22.03.2021 12:48





«Я никуда не собираюсь уходить, более того, я не уйду и из политики», - об этом заявил журналистам бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



«С опозданием, но поздравляю, с вашим профессиональным днем. Что касается будущего, в первую очередь, хочу сказать, что, несмотря на то, что ходило множество слухов, я никуда не собираюсь уходить, более того, не уйду и из политики. Реально мы следуем планам, нашей повестке дня, что даст нам возможность в ближайший период всем детально с вами поделиться. Это то, что я хотел сказать вам сегодня, скоро встретимся. На все вопросы, как всегда в прошлом, будут даны ответы», - заявил журналистам Георгий Гахария.



Напомним, Георгий Гахария покинул пост премьер-министра 18 февраля.



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