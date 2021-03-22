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«Стратегия Агмашенебели» исключает прямой разговор с «Грузинской мечтой»
22.03.2021 12:49
Необходимость переговоров по-прежнему стоит на повестке дня. У нас, «Стратегии Агмашенебели», есть коммуникация с другими партиями-партнерами, в принципе, мы у нас есть соглашение, что если медиация будет продолжаться, и мы надеемся, что медиация ЕС будет продолжаться, мы обязательно подключимся к процессу переговоров», — об этом заявил член «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.
По его словам, для выхода из политического кризиса необходимо достичь договоренности.
«Кроме соглашения, другого выхода из кризиса нет. «Стратегия Агмашенебели» рассматривает переговоры с другими оппозиционными партиями только в рамках медиации. «Стратегия Агмашенебели» однозначно исключает прямые переговоры только с «Грузинской мечтой», — заявил Серго Чихладзе.
Что касается планов действий, то, по словам Чихладзе, на 15 мая анонсирован большой митинг. По его словам, следующим шагом будет тесное отношение с избирателями.
«Наши избиратели должны узнать, что когда мы придем к власти, когда к власти придет коалиционное правительство, после мирного роспуска «Грузинской мечты», что мы предлагаем, каковы наши планы и как мы будем координировать свои действия друг с другом», — заявил Серго Чихладзе.
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