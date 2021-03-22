

Рекомендации грузинских врачей работающих в США

22.03.2021 13:13

Netgazeti.ge



Грузинские врачи Нана Гегечкори и Зураб Гурули, работающие в США, дали рекомендации относительно процедуры вакцинации от ковида, отметив, что сегодня перед Грузией и грузинской медициной стоит серьезный вызов.



«Как известно, в истории развития медицины известно немало фактов, когда вынесенные из трагических случаев, правильные выводы спасли жизни многих людей. Так было в 2001 году, когда в одной из самых престижных клиник мира, больнице Джона Хопкинса, умерла 18-месячная Джози Кинг из-за неверного консультирования и коммуникации между медицинским персоналом.



Этот случай привел к разработке ряда специальных протоколов и руководств, которые коренным образом изменили систему безопасности американских клиник.Так развивается мировая медицина и так действуют профессионалы в цивилизованных странах.



В настоящее время перед Грузией и грузинской медициной стоит серьезная проблема. Пандемия коронавируса унесла жизни многих людей и будет продолжать это делать. При всеобщем согласии и безоговорочном консенсусе в ведущих странах мира вакцинация рассматривается как ключевой инструмент в борьбе с пандемией и восстановлении нарушенного социального, экономического и политического баланса».



Как отмечают медики, процесс вакцинации начался в Грузии со значительными проблемами по многим объективным или субъективным причинам, и затягивание, несовершенное управление и нарушение этого процесса может иметь огромные негативные последствия для страны, которые принесут в жертву жизни, здоровье и социальное благополучие многих людей.



«Как вы знаете, вакцина Astrazeneca, которая в настоящее время импортируется в Грузию, связана с определенным риском тромбоза; Несмотря на то, что исходя их объективных данных, это пока не подтверждено, что официально заверено Европейским агентством по лекарственным средствам. Следовательно, процесс вакцинации возобновился в ведущих странах Европы. Грузинские СМИ уже сообщали, что трагический инцидент в Грузии имел некоторую связь с тромботическим осложнением, что само по себе порождает опасения спекуляций по вакцинации. Объективное, прозрачное расследование этого дела имеет и будет иметь большое значение для Грузии, потому что правильно проведенная экспертиза и заключения потенциально могут спасти жизнь и здоровье многих людей», — заявили медики.



По мнению врачей, к предвакцинальному скринингу [система первичного обследования] следует добавить несколько важных вопросов.



«Прежде чем будет составлен окончательный отчет, основанный на имеющихся данных и анализе, мы считаем, что в предвакцинальный скрининг должны быть добавлены некоторые важные вопросы, которые позволят нам выявлять людей с высоким риском протромбоза и планировать их вакцинацию в соответствии с этими рисками.



Очевидно, что наличие протромботических факторов риска не означает, что эту группу людей нельзя вакцинировать. Напротив, поскольку сам коронавирус несет в себе очень высокий риск тромбоза, его профилактика особенно важна для этого круга пациентов. В таких случаях знание и расчет рисков заранее поможет нам адекватно ими управлять.



Особое значение среди протромботических рисков имеют патологии, развивающиеся в результате мутаций факторов свертывания крови, о которых человек может узнать только при возникновении первого тромботического осложнения. Выявить их без специальных исследований невозможно, однако вовремя заподозрить по собранным из анамнеза деталям и избежать возможных осложнений вполне реально», — говорят врачи.



По мнению Наны Гегечкори и Зураба Гурули, существует высокий риск протромбоза при наличии следующих факторов:



Антифосфолипидный синдром

Лейденская мутация гена V фактора свертывания крови

Дефицит протеина «С»

Дефицит протеина «S»

Дефицит антитромбина

Злокачественные опухоли

Заместительная гормональная терапия

Противозачаточные таблетки

Иммобилизация

Врачи говорят, что нет необходимости проводить исследования всех этих заболеваний перед вакцинацией, а вместо этого можно добавить некоторые важные вопросы в анкету, созданную для процесса вакцинации, что поможет людям подвергнуться риску возможных тромботических осложнений и принять соответствующие меры.



По их мнению, к предвакцинальному скринингу следует добавить следующие вопросы:



1. Были ли у вас в анамнезе венозные и артериальные тромбозы?



2. Для женщин — были ли у вас в прошлом выкидыши? (Самопроизвольные аборты часто указывают на высокую вероятность риска гиперкоагуляции).



3. Для женщин — принимаете ли вы гормональные контрацептивы?



4. Принимаете ли вы заместительную гормональную терапию (имеется в виду пременопаузальная гормональная терапия)?



5. Была ли у вас диагностирована злокачественная опухоль, и вы в настоящее время проходите курс химиотерапии? (Подобная проблема в прошлом или в стадии ремиссии, не является фактором риска).



6. Были ли вы обездвижены по какой-либо причине? (Травма, операция, госпитализация).



7. Были ли у вас врожденные патологии крови? (Антифосфолипидный синдром,Лейденская мутация гена V фактора свертывания крови, дефицит белка «C», дефицит белка S, дефицит антитромбина).



По словам Наны Гегечкори и Зураба Гурули, в случае положительных ответов на эти вопросы вакцинированный человек может (и должен) быть дополнительно расспрошен о клинических проявлениях тромботических заболеваний и только на основании индивидуального решения его вакцинация должна быть спланирована и проведена с особой тщательностью.



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