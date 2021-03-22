

Анонсированная мэрией Тбилиси строительная амнистия отложена

22.03.2021 13:21





Анонсированная мэрией Тбилиси строительная амнистия отложена.



По информации главы парламентского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Майи Битадзе, в настоящее время идет обсуждение технических деталей законопроекта, целью которого является возобновления строительных проектов, которые остановлены уже многие годы.



«На уточнение деталей нужно некоторое время, соответственно, было приято решение об отсрочке рассмотрения проекта максимум на месяц. В течение ближайших 10 дней мы надеемся согласовать позиции для того, чтоб закон был максимально эффективным» - заявила она.



По мнению авторов законопроекта, речь идет об одноразовой мере, целью которой является решение уже давно существующей проблемы незаконченных строительных проектов, которые создают проблемы как девелоперским компаниям, так и гражданам, которые внесли часть стоимости квартир еще на стадии строительства, но так и не могут получить свое жилье.



Меры, предложенные в документе, позволят возобновить строительство и прием в эксплуатацию такого рода проектов.



Кроме того, предусматривается облегчение процедур принятия в эксплуатацию уже построенных зданий, которые не соответствуют всем принятым нормам и регуляциям, однако нарушения не связаны с риском для жизни и здоровья граждан.



Среди прочих мер, законопроект предусматривает освобождение от уголовной ответственности за нарушение норм, связанным со строительством и за начисленные штрафы.





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