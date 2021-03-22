|
|
|
Министр обороны Грузии встретился с послом Литвы
22.03.2021 13:29
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе продолжает встречи с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса. Сегодня министр обороны провел встречу ознакомительного характера с послом Литвы Андрюсом Калиндра.
По информации Минобороны, министр поблагодарил Литву решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии, а также евроатлантических устремлений страны. На встрече было подчеркнуто плодотворное сотрудничество между двумя странами в сфере обороны и роль Литвы в успешной реализации существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP).
Кроме того, стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества между Грузией и Литвой. На встрече внимание было уделено военному образованию, стратегическим коммуникациям и кибербезопасности. Джуаншер Бурчуладзе выразил надежду на дальнейшее укрепление тесного сотрудничества с Литвой в сфере обороны.
На встрече присутствовал военный атташе Литовской Республики, подполковник Нериус Тамошайтис.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна