

Министр обороны Грузии встретился с послом Литвы

22.03.2021 13:29





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе продолжает встречи с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса. Сегодня министр обороны провел встречу ознакомительного характера с послом Литвы Андрюсом Калиндра.



По информации Минобороны, министр поблагодарил Литву решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии, а также евроатлантических устремлений страны. На встрече было подчеркнуто плодотворное сотрудничество между двумя странами в сфере обороны и роль Литвы в успешной реализации существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP).



Кроме того, стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества между Грузией и Литвой. На встрече внимание было уделено военному образованию, стратегическим коммуникациям и кибербезопасности. Джуаншер Бурчуладзе выразил надежду на дальнейшее укрепление тесного сотрудничества с Литвой в сфере обороны.



На встрече присутствовал военный атташе Литовской Республики, подполковник Нериус Тамошайтис.





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