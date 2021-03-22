

TI: В Грузии более половины чиновников заполняют декларацию о доходах с нарушениями

22.03.2021 14:40





По данным Transparency International-Georgia (TI), мониторинг деклараций имущества должностных лиц показывает, что более половины грузинских чиновников заполняют декларации недобросовестно или неточно.



Как сообщает TI в 2020 году число оштрафованных чиновников достигло 52%.



TI обращает внимание на то, что количество штрафов увеличилось, несмотря на то, что были смягчены некоторые требования по заполнению декларации. Например, введено понятие несущественного нарушения, которое предусматривает предупреждение вместо штрафа; Также больше не считается нарушением, если чиновник не указывает в декларации компанию, у которой не было оборота последние 6 лет.



В 2020 году, в декларациях более половины оштрафованных, наблюдались три или более типов нарушений.



В организации отмечают, что это, в свою очередь, снижает важность декларирования статуса собственности как антикоррупционного механизма и снижает его эффективность.



По мнению TI, следует отдельно упомянуть 3 чиновников, допустивших значительное количество нарушений в декларациях 2020 года:



• Руслан Абашидзе — Исполняющий обязанности председателя правительства Автономной Республики Абхазия (9 нарушений)



• Отар Чалаташвили — председатель Сакребуло (муниципальное собрание) муниципалитета Сагареджо (8 нарушений)



• Нона Рехвиашвили — председатель фракции «Грузинская мечта — промышленники» Сакребуло Болнисского муниципалитета (8 нарушений)



Что касается содержания выявленных нарушений, то, по данным TI, по результатам мониторинга 2020 года более половины оштрафованных должностных лиц (178) неполностью или неверно раскрывают свои доходы или доходы членов их семей (69,1%), информацию о банковских счетах (56,4%).



Почти половина не полностью указали имеющуюся недвижимость (46,3%), каждый третий не полностью указал информацию о предпринимательской деятельности (35,6%), а каждый пятый не полностью задекларировал информацию об оформленных договорах (21,8%).



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