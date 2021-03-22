

Ландсбергис: отказ Грузии от пути демократии опасен для Восточного партнерства

22.03.2021 14:52





Если Грузия свернет с пути демократии и верховенства закона, это будет отказ от пути ЕС и НАТО, что опасно не только для Тбилиси, но и всех стран, вовлеченных в программу Восточного партнерства. Об этом до начала встречи глав МИД в Брюсселе заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



«На повестке дня вопрос Грузии и вопрос будущего Восточного партнерства. Нынешние события в Грузии вызывают большую озабоченность партнеров Грузии в Евросоюзе. У ЕС очень четкий сигнал о том, что путь Грузии к ЕС и НАТО основан исключительно на демократии и верховенстве закона», — сказал дипломат.



Сегодня, 22 марта, грузинский политический кризис будут обсуждать в Брюсселе на заседании Европейского совета по международным отношениям, в котором примут участие министры иностранных дел стран-членов ЕС.



Напомним, минувшая неделя отметилась провалом переговорного процесса между властями и оппозицией, которые проходили при медиации спецпредставителя президента Евросовета Кристиана Даниельсона.



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