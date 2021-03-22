

Россия в ожидании очередных санкций

22.03.2021 15:21



Дмитрий Беляев



«Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подтвердил в понедельник, что против 11 физлиц будут введены санкции в связи с военным переворотом в Мьянме» - об этом 22 марта сообщает ИА «Интерфакс».



Перед заседанием глав МИД ЕС Боррель заявил, что санкции будут приняты против 11 человек, связанных с военным переворотом и репрессиями в отношении участников демонстраций.



Не исключено, что при дальнейших расследованиях фактов в отношении военного переворота, санкционный список будет расширен и в него войдут также российские чиновники.



Напомним, что после захвата 1 февраля власти военными во главе старшего генерала Мин Аун Хлайн, в Мьянме военными задержано более 2,6 тыс. человек и 250 убиты.



Мьянмой (Бирма) при активной поддержке Советского Союза в течение 50 лет (с 1962 года) правили военные. Однако, при давлении международного сообщества в 2011 году в стране начался процесс передачи власти гражданскому правительству. В 2016 году, после 21 годового (1989 - 2010) заточения под домашним арестом, премьером Мьянмы стала Аун Сан Су Чжи Несмотря на то, что процесс передачи власти начался и народ был доволен таким событиям, гражданскому правительству за почти 10 лет все равно не удалось подчинить военных и установить над ним правительственный контроль.



Не многим известно, что за десять дней до переворота столицу Мьянмы Нейпьидо посетил министр обороны России Сергей Шойгу. И за последние несколько месяцев таких «дружественных визитов» было несколько. В ходе этих визитов Шойгу встречался исключительно с одним человеком - с старшим генералом Мин Аун Хлайном, который после переворота и возглавил страну.



Небезынтересна как личность самого генерала Мин Аун Хлайна, так и понимание того, что связывает его с Россией. В должности главнокомандующего ВС Мьянмы генерал Хлайн участвовал в подавлении восстания против правления военных на севере страны и осуществлял насильственное переселение рохинджа (компактно проживающая этническая группа) из региона Ракхайн на крайнем юго-западе страны, при этом действия Совет по правам человека ООН классифицировал как геноцид и этнические чистки. Генералу было отказано в праве въезда в нескольких десятков стран, кроме России, куда он приезжал часто. В частности, в 2020 году генерал Хлайн, действия которого в собственной стране оценен как геноцид и этнические чистки, был приглашен на парад Победы в ранге почетного гостья. Свое единственное обстоятельное интервью генерал Хлайн дал именно Российскому журналу. Социальными сетями «фейсбук» и «твиттер» эккаунты Хлайна уже давно заблокированы, но вполне благополучно себя чувствует в российской социальной сети «В Контакте».



Во время визита Шойгу в Мьянму с Хлайном был подписан договор в области безопасности полётов авиации. Документ предполагает взаимный обмен информацией о воздушной обстановке и упрощённый порядок пересечения и нахождения в воздушном пространстве в пределах государственных границ. До этого, в январе 2018 года было подписано соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей России в порты Мьянмы. По этим договорам Москва получает контроль морского и воздушного пространства Мьянма, тем самим значительно влияя на ситуацию в регионе.



Осуществлению этих планов создавало угрозу лишь гражданское правление Мьямны с Аун Сан Су Чжи во главе правительства, которая является прозападным политиком и намеревалась постепенно вывести страну из непомерного влияния военных, которые создавали препятствия на пути демократизации страны.



Причастность Кремля к событиям в Мьянме очевидна. Когда дойдет Европа до того, чтобы включить Россию в очередной санкционный список –дело времени.



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