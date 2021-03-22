

В Грузию поступят 29 500 доз вакцины Pfizer

22.03.2021 16:30





В Грузию поступят 29 500 доз вакцины Pfizer, после чего у граждан появится возможность выбирать препарат. Об этом сказала министр здравоохранения Екатерины Тикарадзе.



«Принцип равенства и солидарности является одной из основных ценностей сектора здравоохранения и разделяется во всем мире. Следовательно, все вакцины будут доступны для всех наших граждан. 29 500 доз вакцины Pfizer будут доставлены в Грузию, но мы ждем конкретики, чтобы сообщить общественности точную дату», - сказала Екатерина Тикарадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





