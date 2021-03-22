Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В ЕС намерены продлить миссию Даниельсона в Грузии


22.03.2021   17:55


Сегодня, 22 марта, в Брюсселе прошло заседание Европейского совета по международным отношениям, в котором приняли участие министры иностранных дел стран-членов ЕС. В повестке дня было обсуждение политического кризиса в Грузии.

Сообщается, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выступил с кратким докладом о переговорном процессе, который проходил в Тбилиси при участии спецпредставителя президента Европейского совета Кристиана Даниельсона.

Было отмечено, что эти переговоры не увенчались успехом.

Соответственно, был поднят вопрос о продлении миссии Кристиана Даниельсона, с чем согласилась большая часть заседателей. Сроки, когда шведский дипломат вновь посетит Грузию пока неизвестны. Они, вероятно, будут определены после встречи Даниельсона с Шарлем Мишелем.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна