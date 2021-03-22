

В ЕС намерены продлить миссию Даниельсона в Грузии

22.03.2021 17:55





Сегодня, 22 марта, в Брюсселе прошло заседание Европейского совета по международным отношениям, в котором приняли участие министры иностранных дел стран-членов ЕС. В повестке дня было обсуждение политического кризиса в Грузии.



Сообщается, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выступил с кратким докладом о переговорном процессе, который проходил в Тбилиси при участии спецпредставителя президента Европейского совета Кристиана Даниельсона.



Было отмечено, что эти переговоры не увенчались успехом.



Соответственно, был поднят вопрос о продлении миссии Кристиана Даниельсона, с чем согласилась большая часть заседателей. Сроки, когда шведский дипломат вновь посетит Грузию пока неизвестны. Они, вероятно, будут определены после встречи Даниельсона с Шарлем Мишелем.



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