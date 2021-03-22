

Джапаридзе: Гахария никогда не был независимой политической фигурой

22.03.2021 19:47





Георгий Гахария никогда не был независимой политической фигурой, и сейчас я не могу представить, чтобы он был независимым политическим актором. В то же время, есть много вопросов в связи с его деятельностью,- об этом один из лидеров «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе заявил в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс» в связи с тем, что Георгий Гахария остается в политике.



По словам Джапаридзе, Гахария сначала должен дать ответы на вопросы, существующие в обществе, а затем сделать шаг, если планирует продолжить политическую жизнь.



Кроме того, по словам Бадри Джапаридзе, беспочвенно устраивать ажиотаж на основании постов и единичных заявлений бывшего главы правительства.



«Я думаю, что этот ажиотаж преувеличен, потому что делать какие-то далеко идущие прогнозы на основе каких-то постов и единичных заявлений, на мой взгляд, будет абсолютно бессодержательно. Что касается самого Георгия Гахария, он никогда не был независимой политической фигурой, и сейчас я не могу представить, чтобы он был независимым политическим актором. В то же время, есть много вопросов в связи с его деятельностью, когда он был членом «Грузинской мечты», поэтому, наверное, эти вопросы сначала нужно прояснить перед общественностью, а затем следует думать, собирается ли предпринимать какие-либо политические шаги.



У каждого человека есть право иметь претензию идти в политику, это его прерогатива, но ни для кого это не должно быть основанием для особого ажиотажа и быть не может, потому что Гахария не был независимым политическим актором, и такой ажиотаж на основании его постов совершенно беспочвенен», - заявил Бадри Джапаридзе.



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