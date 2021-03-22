

Служба госаудита Грузии об изъянах программы финансирования обучения заграницей

22.03.2021 19:50





Служба госаудита Грузии осуществила проверку эффективности деятельности Центра международного образования за 2016-19 годы, в частности работу Центра по содействию получения образования за рубежом.



Согласно документу, в 2016-19 гг. бюджет программ финансируемых центром составил 27,085,000 лари, а в 2020 году — 6,980,000 лари.



В Службе госаудита заявляют, что финансируемые Центром направления были признаны приоритетными, не в результате системных исследований, а Министерство образования не принимает участие в формировании направлений. В службе отмечают, что в системе образования нет единой политики по приоритетным направлениям.



В отчете также говорится, что процессе определения приоритетов Центр не полагался на данные анализа рынка труда сделанном Министерством экономики Грузии в 2017 году или на исследовании Министерства здравоохранения об ожидаемых тенденциях спроса на рынке труда.



Центр в свою очередь отмечает, что исследования нерелевантны по причине специфики деятельности ведомства.



Вместе с этим, Служба аудита указывает, что Центр не разработал методологию определения необходимой суммы для бытовых трат студентов. Комиссия устанавливает потолок выделяемой суммы для каждой страны, не имея при этом документации, подтверждающей калькуляцию:



«В 2014-15 гг. пороговая сумма бытовых трат не была определена по странам. Порог определялся в случае отдельного бенефициара и различался в случае каждого студента.



С 2016 года в протоколах заседаний Комиссии отмечено, что большая часть конкурсантов просит возместить бытовые расходы в гораздо большем объеме, чем необходимо в действительности. Исходя из этого, было бы целесообразно установить порог трат для каждой страны», — считают в Службе.



Кроме того, согласно докладу с 2016 года не корректировался порог затрат, учитывая разные экономические факторы. В заключении Аудита говориться, что в один и тот же период студенты в одних и тех же странах получали от Центра разное финансирование.



В докладе говорится, что у Центра также не прописаны критерии и методология выбора членов комиссии, а критерии оценки конкурсантов не являются детальными, дают пространство для разной интерпретации и нуждаются в дополнительных разъяснениях. В итоге, считают в Службе, в процессе оценки комиссия прибегает к неравным подходам.



Вместе с этим ведомство отмечает, что механизмы Центра не могут обеспечить полное восстановление процесса собеседования с аппликаторами, что мешает прозрачному ведению процесса и уменьшает доверие.



Согласно отчету, Центр и Министерство не внедрили достаточные механизмы оценки и мониторинга:



«В частности, для оценки эффективности Центр не проводил соответствующее исследование и анализ. Вместе с этим, министерство не изучало деятельность центра для оценки эффективного и продуктивного расходования выделенного финансового ресурса и достижения поставленных целей», — говорится в отчете.



По заявлению Службы аудита, для установления показателя трудоустройства и возвращения в Грузию выпускников Центр не координирует работу с другими государственными ведомствами и не запрашивает информацию через другие механизмы мониторинга.



В документе говорится, что 30% бенефициаров не реализуют полученные за рубежом знания на родине, что противоречит основной цели программы и указывает на неэффективное управление финансовыми средствами.



Служба аудита отмечает, что целью программы является реализация полученных знаний в Грузии и увеличение ресурсов высококвалифицированных кадров, а это значит, что бенефициары Центра должны вернуться и трудоустроиться на родине.



«Анализ информации показывает, что из 85 бенефициаров 31 не реализовал полученные знания на родине. 31 бенефициар являлся участником программы 2014-15 гг., в рамках которой государство брало на себя обязательство их трудоустройства. Поскольку это условие не было выполнено, государство не может вернуть выделенное на них финансирование (2,074,106 лари)», — говорится в отчете.



Согласно документу, в контрактах 33 бенефициаров не прописаны сроки возвращения в Грузию после окончания учебы, что замедляет процесс идентифицирования нарушения обязательств и дает бенефициару возможность откладывать возвращение в Грузию на неопределенный срок.



Учеба 21 студента обошлась государству в 1,795,387 лари, а установить выделенный на 12 студентов финансовый ресурс не удается, поскольку они были участниками общей программы.



Согласно отчету, на 21 бенефициаров, которые нарушили обязательство остаться в стране на 3 года, было выделено 1,065,872 лари. Против восьмерых идет судопроизводство, а нарушение со стороны четверых бенефициаров зафиксировано Центром, но иск в суд пока что не подан.



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