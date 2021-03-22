|
|
|
Главы МИД стран ЕС поддержали продление миссии Даниельсона в Грузии
22.03.2021 19:54
Сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета по внешним связям ЕС с участием министров иностранных дел всех стран-участниц блока.
На заседании верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель рассказал министрам о переговорах между грузинскими властями и оппозицией, которые проходили при посредничестве Даниельсона — представителя президента Европейского Совета Шарля Мишеля.
По сообщению брюссельского корреспондента «Радио Свобода», главы МИД стран ЕС в большинстве своем поддержали продолжение миссии Кристиана Даниельсона в Грузии.
Было отмечено, что эти переговоры не принесли результатов. Соответственно, встал вопрос о продолжении миссии Даниельсона, с чем главы МИД стран ЕС по большей части согласились. Дата приезда Даниельсона в Грузию станет известна позднее, после его встречи с Шарлем Мишелем, передает издание.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна