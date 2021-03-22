

Главы МИД стран ЕС поддержали продление миссии Даниельсона в Грузии

22.03.2021 19:54





Сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета по внешним связям ЕС с участием министров иностранных дел всех стран-участниц блока.



На заседании верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель рассказал министрам о переговорах между грузинскими властями и оппозицией, которые проходили при посредничестве Даниельсона — представителя президента Европейского Совета Шарля Мишеля.



По сообщению брюссельского корреспондента «Радио Свобода», главы МИД стран ЕС в большинстве своем поддержали продолжение миссии Кристиана Даниельсона в Грузии.



Было отмечено, что эти переговоры не принесли результатов. Соответственно, встал вопрос о продолжении миссии Даниельсона, с чем главы МИД стран ЕС по большей части согласились. Дата приезда Даниельсона в Грузию станет известна позднее, после его встречи с Шарлем Мишелем, передает издание.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





